Prefeitura de Jaru abre processo seletivo para contratação de diversos cargos

Publicada em 05/12/2025 às 14h14
A Prefeitura de Jaru publicou na edição suplementar do Diário Oficial da última quarta-feira (03), o edital do processo seletivo simplificado 004/2025, que tem como objetivo realizar a contratação temporária dos seguintes profissionais: médico pediatra, médico psiquiatra, cozinheiro, zelador, borracheiro, vigilante e eletricista de veículo leve/pesado/máquinas.
Todos os cargos terão carga horária de 40 horas semanais e contrato pelo período de 12 meses. As inscrições serão feitas a partir da próxima segunda-feira (08) de forma on-line e gratuita.
Ao todo, serão ofertadas 10 vagas para contratação imediata, mais cadastro reserva. O processo seletivo será de caráter classificatório, por meio de análise curricular.
