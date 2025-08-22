Rafa Kalimann diz que descobriu gravidez após “sonho muito espiritual”

Publicada em 22/08/2025 às 16h19
Rafa Kalimann afirmou, em participação no podcast PodDelas nesta quinta-feira (21), que percebeu estar grávida após um “sonho muito espiritual”, mesmo sem apresentar sintomas. Ela espera Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan.
Segundo Rafa, sua menstruação costumava atrasar “um pouquinho”, mas desta vez a intuição falou mais alto.
“Eu não tive sintomas. Eu sonhei… muito espiritual, muito lindo. Acordei e falei: ‘tô grávida!’”, relatou.
A descoberta veio em um período sensível para a família: a avó de Nattan havia falecido uma semana antes. “Eu tava sensível. Ele tava muito abalado também. E eu falei: ‘acho que tô grávida’”, disse.
Rafa contou ainda como decidiu compartilhar a novidade com o cantor. O casal mantém um diário de relacionamento, em que registra mensagens e memórias. “Escrevi uma carta como se fosse nossa filha no futuro, contando que ele ia ser pai. E ele escreveu na dele que sentia que nossa filha estava no forninho. Foi muito especial”, lembrou.
O casal anunciou a gestação em junho com a mensagem “Tem mais um coraçãozinho batendo aqui” e, depois, confirmou que esperava uma menina. Rafa e Nattan assumiram o namoro publicamente em dezembro de 2024.
