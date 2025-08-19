Presidente da ALE/RO alerta para risco de má prestação de serviços caso AEGEA assuma concessão de água e esgoto em Rondônia: “Prejuízo será enorme”

Publicada em 19/08/2025 às 08h48
PORTO VELHO (RO) - O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO), deputado Alex Redano (Republicanos), fez um alerta sobre a possibilidade da AEGEA assumir a concessão dos serviços de água e esgoto em Rondônia. Em entrevista ao programa Conexão Rondônia Ao Vivo, apresentado pelo jornalista Ivan Frazão, o parlamentar destacou que a experiência vivida em Ariquemes serve de exemplo negativo e deve ser considerada antes da assinatura de um contrato bilionário de longo prazo.
Redano construiu sua trajetória política em Ariquemes — cidade onde reside e onde sua esposa exerce o cargo de prefeita. Justamente por isso, afirma falar com propriedade sobre os impactos da atuação da Aegea na vida da população local.
“Em Ariquemes, infelizmente, é muito ruim. Água suja. Abre a torneira, a água é marrom. E principalmente a questão de infraestrutura: eles cortam o asfalto para fazer as obras, só que quando arrumam, fica horrível. Então, é um serviço muito mal feito. A minha esposa, como prefeita, já puniu a empresa, mas mesmo assim os problemas persistem”, afirmou.
Contrato bilionário em discussão
Na avaliação do presidente da ALE/RO, a concessão em debate não pode ser tratada de forma leviana, já que envolve cifras bilionárias e afetará a maior parte da população rondoniense, incluindo Porto Velho.
“Tem uma licitação para todo o estado de Rondônia. Nós estamos falando de bilhões. A Caerd tem muitos problemas, sim, precisa melhorar. Mas se entrar uma empresa que vai prestar um serviço ruim para a população e é uma concessão longa, de muitos anos, o prejuízo será enorme”, alertou.
Redano frisou ainda que suas críticas são embasadas em informações concretas.
“Eu sempre que eu faço crítica, eu faço crítica nesse sentido, trazendo dados. Eu tenho aqui centenas de informações, de vídeos das cidades onde essa empresa AEGEA atua, que realmente é um serviço muito ruim. Então, eu faço críticas pontuais e pensando no futuro, mas eu não tenho o costume de fazer críticas aleatórias, falar o que a população quer, aquele público quer ouvir naquele momento”, declarou.
Histórico de críticas à AEGEA
Em reportagens anteriores, o Rondônia Dinâmica já mostrou que a AEGEA enfrenta questionamentos em diferentes estados do país e também em municípios de Rondônia, como Ariquemes. Os registros incluem denúncias de água barrenta, falhas em obras de infraestrutura, cobrança de multas indevidas e abertura de CPIs para apurar irregularidades. Também foram relatados problemas semelhantes no Rio Grande do Sul e no Piauí, além de investigações em Manaus envolvendo a empresa.
