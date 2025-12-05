Polícia Civil deflagra três operações contra organização criminosa em Rondônia
Por PC/RO
Publicada em 05/12/2025 às 08h40
 Foram cumpridas 98 medidas cautelares, incluindo 39 prisões preventivas, 30 buscas domiciliares e 29 bloqueios de bens, mobilizando mais de 200 policiais civis. Os mandados foram executados em Rolim de Moura, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Espigão do Oeste, Theobroma, Vale do Anari, Machadinho do Oeste e Campo Grande/MS.

A operação é da 2ª DRACO/DECCO, com apoio da SESDEC, CORE, DPI, Delegacias Regionais e Ministério Público.

Em Rolim, foram 24 prisões e 21 buscas; em Jaru, 15 prisões e 9 buscas, relacionadas inclusive a incêndios criminosos contra provedores de internet.

As investigações começaram após flagrante de sequestro e cárcere privado praticado pela facção. O trabalho revelou estrutura criminosa com hierarquia, divisão de tarefas, atuação intermunicipal, ordens vindas do RJ, uso de “laranjas” para lavagem de dinheiro e até um “tribunal do crime”. Um grupo de WhatsApp chamado “Diretoria Rolim de Moura” coordenava entregas e atividades ilícitas.

A Polícia Civil reafirma o compromisso no combate ao crime organizado e no enfrentamento ao tráfico em Rondônia.

Polícia Operação Descarrilho II
