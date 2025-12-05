NOITE FELIZ

Cantata Natalina acontece neste domingo (7) no Prédio do Relógio; iniciativa inédita contará com orquestra e show holográfico

De acordo com o prefeito Léo Moraes, as atrações iniciam com o acender das luzes da decoração natalina da Avenida 7 de Setembro e da Jonatas Pedrosa, a partir das 18h30