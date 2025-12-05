SINDSEF-RO reúne Delegados de Base em Porto Velho e aponta falta de apoio político como entrave para o reenquadramento

Publicada em 05/12/2025 às 08h19
Em reunião realizada em Porto Velho com os Delegados de Base, a direção do Sindsef-RO, representada pelo Almir José (Presidente), o Francisco Torres (Secretário de Assuntos Jurídicos) e Eva Bezerra (Secretária de Formação Sindical), juntamente com o advogado Tiago Wagner (Escritório Fonseca e Assis), debateu os atuais desafios para a publicação de novas portarias de transposição e reenquadramento. O encontro foi marcado por críticas duras à inércia da bancada federal de Rondônia e pela necessidade urgente de mobilização política.
Durante a reunião, o presidente Almir José enfatizou que, embora o sindicato trabalhe incansavelmente pela publicação de novas portarias, o processo esbarra na falta de força política. “Infelizmente, não temos uma bancada atuante”, destacou Almir.
A visão foi reforçada pelo diretor Francisco Torres, que expôs uma realidade humilhante para o estado: a dependência de políticos de outros estados.
“Quando precisamos de benefícios para os servidores, temos que procurar parlamentares em outros estados, a exemplo do Amapá e Roraima. Hoje, temos poucas pessoas trabalhando no MGI (Ministério da Gestão e da Inovação) em prol de Rondônia. Se não tiver um parlamentar que cobre mais ações do ministério, vamos continuar assim, com o pires na mão”, desabafou Torres.
Almir José lembrou que os avanços obtidos até agora foram fruto do esforço exclusivo do Sindsef, do Escritório Fonseca e Assis e do apoio pontual do ex-senador Acir Gurgacz. Ele alertou para a necessidade de os servidores cobrarem os parlamentares com quem têm proximidade: “Ninguém cobra deles uma ação mais ágil nas pautas dos servidores.”
O advogado Tiago Wagner informou que mantém contato diário com o presidente da CEEXT (Comissão Especial dos Ex-Territórios) cobrando frequência nas publicações. No entanto, o principal obstáculo é técnico: o baixo contingente de servidores analisando os processos, o que gera lentidão.
Almir José reforçou que é imprescindível o envolvimento da bancada federal para exigir do MGI a disponibilização de mais funcionários para a análise dos processos, garantindo celeridade no reconhecimento dos direitos.
Mobilização e Futuro
Os Delegados de Base agradeceram a transparência da reunião e reafirmaram o compromisso de caminhar junto ao sindicato. Diante do cenário de abandono político, surgiu entre os delegados o consenso de que “já está na hora de se mobilizar para eleger um representante que leve as pautas dos servidores a Brasília e defenda o serviço público de qualidade”.
