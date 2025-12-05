Semed anuncia programação e Central de Matrículas para o ano letivo de 2026

Publicada em 05/12/2025 às 08h36
A Secretaria de Educação de Ji-Paraná (Semed) anunciou, oficialmente, a programação e o funcionamento da Central de Matrículas para o ano letivo de 2026 na Rede Municipal de Ensino (RME). O objetivo é organizar, facilitar e ampliar o acesso das famílias ao processo de matrícula, para garantir transparência, agilidade e atendimento humanizado.
As matrículas para a Educação Infantil, Creche (0 a 3 anos), Pré I e Pré II (4 e 5 anos), já estão abertas. O processo tem início com o agendamento on-line, disponível no portal da Prefeitura de Ji-Paraná, no ícone “Central Única de Vagas”.
Após o agendamento, o cadastro e a entrevista são realizados presencialmente nos seguintes pontos de atendimento: na Secretaria Municipal de Educação, rua Almirante Barroso, 1853, bairro Casa Preta (1º distrito) ou no Tudo Aqui, na avenida Maringá, 597, bairro Nova Brasília (2º distrito).
O atendimento ocorre conforme a data e horário escolhidos durante o agendamento.
Os responsáveis devem apresentar os seguintes documentos da criança: certidão de nascimento ou CPF, Cartão do SUS, CPF e dados pessoais do responsável e comprovante de residência atualizado.
As matrículas para o Ensino Fundamental terão início no mês de dezembro de 2025, conforme o cronograma estabelecido pela Semed. Os responsáveis deverão procurar diretamente a escola de interesse, que já possui edital próprio com prazos, documentos e horários de atendimento.
O secretário da Semed, Robson Casula, ressaltou a necessidade de as famílias ficarem atentas às datas. “Nosso compromisso é garantir que todas as crianças tenham acesso às vagas de forma organizada e transparente. Pedimos que os pais acompanhem os canais oficiais para não perderem os prazos de matrícula”.
A Semed formou e mantém uma equipe para orientar as famílias e esclarecer dúvidas sobre o processo de matrícula. O contato da Central de Vagas é pelo número (69) 9 9235-5513, ou presencialmente na rua Almirante Barroso, 1853,, bairro Casa Preta (1º distrito).
