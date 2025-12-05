Parceria entre Prefeitura de Porto Velho e Sicredi fortalece educação financeira nas escolas

Publicada em 05/12/2025 às 08h26
Na noite da última quarta-feira (03), foi realizada a cerimônia de encerramento do Projeto de Educação Financeira, desenvolvido nas escolas municipais de Jaru em parceria com a cooperativa de crédito Sicredi. O evento contou com a presença do prefeito Jeverson Lima, dos secretários de Educação Cleide Gonçalves e Leomar Leal, além de representantes da cooperativa.
O projeto abordou conteúdos essenciais para a construção de uma relação saudável com o dinheiro. Entre os temas trabalhados com os estudantes estiveram a origem do dinheiro, a importância do planejamento financeiro desde cedo, a diferença entre dinheiro físico e digital e as diversas modalidades de pagamento, como compras à vista ou a prazo.
Executado entre abril e novembro de 2025, a iniciativa buscou desenvolver competências financeiras de forma lúdica e educativa, incentivando decisões mais conscientes no presente e no futuro e beneficiou cerca de 430 alunos do 5º ano do ensino fundamental das escolas Aldemir Lima Cantanhede, Beatriz Mireya, Jean Carlos, Maria Gomes, Maria de Lourdes e Menezio de Victo. Além do currículo regular, as turmas receberam formação complementar voltada à educação financeira.
Durante o evento de encerramento, o prefeito Jeverson Lima destacou o orgulho em ver o município de Jaru se sobressaindo com ações que fortalecem a formação dos estudantes. “Quando a Vanessa nos procurou, prontamente nos colocamos à disposição, porque sabemos da importância de levar esse assunto para nossas crianças. Obrigado, Sicredi, por acreditar nos nossos alunos e nas nossas escolas. E aos professores, toda homenagem é mais do que justa, porque vocês fazem a diferença na vida dos nossos estudantes”, afirmou.
A gerente da Sicredi, Vanessa Mattos, também agradeceu pela parceria. “Obrigada, prefeito, pelo apoio e por acreditar no projeto Cooperação na Ponta do Lápis. Juntos podemos construir uma sociedade mais próspera.”
Na ocasião, as professoras Robysthania Vieira da Silva (Escola Aldemir Lima Cantanhede), Elinéia Vieira de Oliveira Gava (Escola Menezio de Victo) e Maria Zélia Meira de Oliveira (Escola Jean Carlos Muniz) foram homenageadas por seu destaque durante a execução do projeto.
Também participaram da cerimônia membros da equipe Sicredi Elaine Alves Pereira (Gerente de Desenvolvimento do Cooperativismo), Elizete Ninke (Gerente Pessoa Física), Marcos Jhone dos Reis (Gerente Agro), Renata Cardoso (Gerente Pessoa Jurídica), Agda da Silva Santos (Gerente Operacional) e Rute Azevedo (Assistente Administrativa).
