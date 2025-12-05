Polícia Militar prende dupla armada durante roubo em andamento

Publicada em 05/12/2025 às 08h40
No início da noite desta quinta-feira, 4 de dezembro, a Polícia Militar de Rondônia agiu rapidamente e prendeu dois indivíduos suspeitos de participação em um roubo em andamento em Machadinho D’Oeste.
Segundo informações preliminares, as guarnições foram acionadas após denúncias indicando que o crime estava ocorrendo naquele momento. Ao chegarem ao local, os policiais conseguiram interceptar os suspeitos, resultando na prisão de ambos.
Durante a ação, duas armas de fogo foram apreendidas, reforçando a gravidade da ocorrência e a efetividade da resposta policial. Os materiais recolhidos e os detidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
A Polícia Militar continua em diligências para levantar mais detalhes sobre o caso.
Em breve, mais informações.
