OPINIÃO

O que a concessão da BR-364 nos ensina antes de Rondônia assinar contrato bilionário de água e esgoto com empresa na mira de investigações

BR-364 serve de alerta para a concessão bilionária de água e esgoto em Rondônia. AEGEA, favorita ao leilão, acumula histórico de denúncias e investigações em vários estados