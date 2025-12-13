Mulher é presa após ingerir 25 cápsulas de cocaína e passar mal

Publicada em 13/12/2025 às 11h06
Uma jovem de 21 anos, identificada como Talita, foi presa por tráfico de drogas no final da noite de sexta-feira (12), na capital de Rondônia, após procurar atendimento médico na policlínica José Adelino, localizada na zona Leste da cidade.
De acordo com o relato feito pela própria jovem à equipe médica, ela havia ingerido 25 cápsulas de cocaína. Talita informou que receberia a quantia de R$ 5 mil para transportar a droga até uma pessoa, afirmando não saber o nome nem o endereço do destino final do entorpecente.
A jovem deu entrada na unidade de saúde após começar a passar mal e chegar a desmaiar. Diante da situação, o ocorrido foi comunicado à Polícia Militar, que compareceu ao local e efetuou a prisão.
Após o atendimento inicial, Talita foi transferida ao hospital João Paulo II, onde permaneceu sob escolta policial, aguardando a realização de procedimento médico para a retirada das cápsulas ingeridas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!