ALE barra expulsão de produtores em reservas e Redano comemora; e Máximo e Scheid são os nomes de Bolsonaro ao Senado

Publicada em 08/12/2025 às 07h54
IRMÃO E FILHO DE LULA BLINDADOS NA CPMI DO ROUBO DOS IDOSOS. OS DOIS NÃO VÃO PRECISAR EXPLICAR O INEXPLICÁVEL
Não é só o irmão do presidente Lula, Frei Chico, blindado pelo grupo governista, que é maioria na CPMI da Roubalheira do INSS. Agora, Fábio Lulinha, o filho do Chefe da Nação, também está sendo acusado de envolvimento no pior caso de corrupção de toda a história do país. Aquele que tirou os nossos velhinhos algo em torno de 6 bilhões de reais. Fábio está morando na Espanha, enquanto uma testemunha ouvida pela Polícia Federal, denunciou que ele recebia uma mesada de 300 mil reais do Careca do INSS, aquele personagem que é considerado um dos líderes da maior quadrilha já formada no Brasil para roubar idosos. A repercussão em parte da mídia e na oposição foi imediata e intensa.
Imagine-se uma CPMI, hipotética, no governo Bolsonaro, quando se acusasse que um dos filhos dele recebesse 10 reais de propina mensal. Ou cinco reais. Toda a mídia iria viver do sangue que jorraria. O Judiciário determinaria a prisão até do cachorro do Presidente. Se não renunciasse, ele seria tratado como bandido. Mas, quando envolve o nome de Lula e seus familiares, tudo não passa apenas de tentativa política de atingir o Presidente. Quem vai ter coragem de tomar uma atitude que seria tomada em qualquer país sério?
Estamos vivendo o mesmo do mesmo. O risco é de que os que acusam hoje, como os que comandaram a Operação Lava Jato, sejam tratados como bandidos, naquela inversão de valores a que a sociedade brasileira está sendo submetida pelo governo e seus aliados. Hoje, os criminosos que usufruíram do dinheiro público e enriqueceram ilicitamente (alguns devolveram milhões de reais, depois de confessarem seus crimes) são tratados como vítimas, enquanto seus algozes estão sendo punidos.
Como a blindagem é óbvia, não há o que se esperar. Não se pode ter também qualquer esperança de que seja feita a verdadeira Justiça, na medida em que de onde poderia se esperar, dali é que nada vai acontecer, em relação ao Presidente e seus aliados. Também, mesmo com toda a boa vontade, se pode esperar que todos os denunciados na CPMI vão ser julgados e pagarão por seus crimes.
Não estamos mais vivendo a normalidade democrática. Os princípios básicos de uma ditadura já estão formados e fortalecidos. Todos os brasileiros sabem o que está acontecendo, inclusive com a possibilidade do STF passar a mandar no país, sem que possa haver qualquer controle ou reação do Congresso ou da sociedade. Lamentavelmente!
REDANO COMEMORA: STF ACATA AÇÃO DA ASSEMBLEIA E MANDA PARAR ATAQUES A PRODUTORES DAS RESERVAS
Os advogados da Assembleia Legislativa de Rondônia conseguiram uma grande vitória junto ao Supremo Tribunal Federal, nesta semana. Decisão do STF acatou pedido do parlamento rondoniense e determinou que, até que se julgue o mérito da questão das áreas ocupadas em distritos como os da Reserva Extrativista Jacy Paraná e de Minas Novas, nenhuma nova medida de desintrusão pode ser tomada pelos órgãos federais.
O anúncio foi feito pelo presidente Alex Redano, em vídeo divulgado pelas redes sociais, na noite desta sexta-feira. Redano, um dos maiores aliados dos produtores que têm sido constantemente perseguidos, mesmo os que sobrevivem da terra há décadas, comemorou o feito.
Pela decisão, estão impedidas ações como corte de energia, bloqueio de GTA, para transporte de animais; retirada de animais, como vem acontecendo constantemente, enfim, todas as ações agressivas e quase sempre sem qualquer direito à defesa, foram suspensas por decisão do STF, até o julgamento final de todo o processo.
Redano agradeceu à sua competente equipe de advogados e lembrou que a Assembleia ainda tem, para serem analisadas nas cortes superiores, várias ações, incluindo sobre a criação das onze reservas, feitas no governo Confúcio Moura, que uma CPI do parlamento, comprovou terem sido feitas de forma ilegal.
ROCHA ASSINA PARCERIA COM PORTO CHILENO DE ARICA, PARA TRANSPORTE DOS PRODUTOS DE RONDÔNIA
Embora pouco divulgada pelo governo, a visita do governador Marcos Rocha ao Porto de Arica e um acordo para o transporte dos produtos rondonienses via Pacífico, foi de grande importância para a economia do Estado. Localizado no extremo norte do Chile, próximo à fronteira com o Peru, embora distante da Capital, Santiago, o porto chileno encurta significativamente os caminhos para grandes mercados globais, já que está em posição estratégica para as principais rotas marítimas internacionais.
Em sua estada, Rocha teve como anfitrião o governador da Região de Arica e Parinacota, Diego Paco Mamani, com quem assinou um termo de parceria que beneficiará os produtores rondonienses que utilizem este que é um dos cinco maiores portos do Chile. “É um porto imenso, para onde podemos encaminhar nossos produtos, com grande economia de tempo e de custos”, informou o governador rondoniense, ao anunciar o novo acordo. O Porto de Arica escoa soja, milho, minerais, metais, madeira e pescados, ou seja, uma gama de produtos que são oriundos de Rondônia.
Marcos Rocha comemorou o avanço, convocando os produtores do seu Estado a utilizarem este porto que dá acesso a alguns dos maiores mercados do mundo, encurtando o tempo de transporte e com custos menores. O Porto de Arica é conhecido pela eficiência de suas operações portuárias, apoiadas por instalações e tecnologia modernas. A capacidade do porto de lidar com diversos tipos de carga, incluindo contêineres e granéis, aumenta sua versatilidade operacional. Num vídeo divulgado pelas redes sociais, um dos poucos registros da sua estada no Chile, Rocha comemorou: “Arica é um porto também de Rondônia!”
BOLSONARO TERIA ESCOLHIDO FERNANDO MÁXIMO E BRUNO SHEID COMO SEUS CANDIDATOS AO SENADO
Finda a semana, quase nada de novo no front. Tanto em relação a futura decisão do governador Marcos Rocha, se irá concorrer ao Senado ou concluir seu segundo mandato, quanto a nomes postos para as disputas majoritárias. Nos bastidores, corre a informação de que o ex-presidente Bolsonaro teria decidido por apoio a Fernando Máximo e Bruno Scheid para concorrerem às duas vagas ao Senado. Bruno é certo, mas Máximo ainda está longe de definir seus passos para 2026.
Na guerra pelo Senado, Sílvia Cristina e Marcos Rocha continuam liderando as pesquisas, embora nelas ainda não esteja o nome de Máximo, fortíssimo também. O que se ouve, mas sem qualquer informação oficial, é de que a ex-deputada Mariana Carvalho poderia entrar novamente na corrida senatorial, mas tudo depende de como as coisas vão ocorrer até lá e quais os caminhos que seu irmão, o deputado Maurício Carvalho vai trilhar.
Em relação ao Governo, os nomes mais fortes continuam sendo Marcos Rogério e Fernando Máximo, com o jovem prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, muito perto deles. No MDB, o que se ouve é que Confúcio Moura prefere concorrer à reeleição do que ao Governo, mas ele mesmo ainda não se pronunciou sobre o tema. Enfim, a menos de dez meses da eleição, a sucessão estadual e a corrida pelo Senado ainda estão muito longe de serem definidas.
EM UM MÊS, LÍDER DO GOVERNO DIZ QUE RECEBEU MAIS DE 4.700 RECLAMAÇÕES SOBRE LIXO ACUMULADO
O líder do governo na Câmara Municipal não poupa elogios ao prefeito Léo Moraes e à sua administração. “Ele foi vereador de sucesso, deputado estadual com grande mandato, um excelente deputado federal e agora, está sendo um grande Prefeito”, atesta Breno Mendes. Mas... quando se trata da questão do recolhimento do lixo na cidade, embora exclua Moraes de culpa pela situação (“ele tem que cumprir decisões dos órgãos de fiscalização e da Justiça”, afirma) Breno não tem qualquer condescendência. “Está uma vergonha desde que mudou a empresa responsável pelo serviço!”, denuncia.
Ao participar do programa Papo de Redação, com os Dinossauros do Rádio (Parecis FM, 98.1 no dial) Breno Mendes foi um crítico duro, protestando porque, alega, “um mês depois da nova empresa assumir, quase 35 por cento da nossa população está com lixo na sua porta”. Ele já pediu oficialmente a rescisão unilateral do contrato emergencial e fez uma série de denúncias ao Ministério Público e Tribunal de Contas, enumerando a série de irregularidades na coleta do lixo. “Eles estão recolhendo em algumas áreas com veículos pequenos, dessas pick ups. Não é possível!”, lamenta.
Durante sua entrevista, Breno enumerou, um a um, todos os bairros e localidades que não estão tendo o lixo recolhido corretamente. Foi quase cinco minutos, citando cada destes locais. Lembrou, por exemplo, que em dez meses, quando era a Marquise, recebeu apenas uma única reclamação. Nos últimos 30 dias, contudo, seu gabinete na Câmara de Vereadores recebeu nada menos do que 4.700 pedidos de socorro de porto-velhenses, desesperados com o lixo se acumulando. Breno torce para que haja uma decisão rápida da Justiça e da Prefeitura, para cancelar o contrato atual.
VILHENA COMBATE A OBESIDADE DANDO DE GRAÇA MEDICAMENTO QUE PODE CUSTAR ATÉ 2.400 REAIS POR QUATRO DOSES
Considerado quase um milagre para combater a obesidade, doença que se espalha no Brasil, nos Estados Unidos e em vários outros países, o medicamento Mounjaro é considerado hoje o maior aliado para reduzir gordura. Tem, claro, como todos os medicamentos, alguns efeitos colaterais perigosos. Quem o toma, precisa acompanhamento médico, claro. Mas seus resultados são impressionantes. O Mounjaro atua no controle da taxa de açúcar no sangue e na redução de peso. É a primeira medicação aprovada capaz de agir simultaneamente nos receptores de dois hormônios relacionados ao controle do apetite.
O maior problema é seu custo. Quatro doses de 2,5 miligramas custam, em média, 1.700 reais. Já a dose maior, de 5 miligramas, mas também com apenas quatro aplicações, podem chegar a até 2.400 reais. Por isso, é um medicamento inacessível para a imensa maioria dos brasileiros. Mas não para 80 pacientes de Vilhena, onde a Prefeitura vai bancar o tratamento para este grupo selecionado.
O programa começa a ser posto em prática a partir do próximo dia 15, atendendo, pela Secretaria Municipal de Saúde, obesos que estão sendo monitorados pelas unidades básicas de saúde e que tenham Índice de Massa Corporal (ICM) acima de 40. Para se ter ideia, para um adulto com peso normal, o IMC não pode passar de 25. Os clientes do programa também são pessoas com diabetes ou hipertensão. É um programa inédito no Estado e que pode ajudar a salvar muitas vidas de quem não tem tanto dinheiro para comprar o Mounjaro.
POR FALTA DE PROVAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA INOCENTA CARLINHOS CAMURÇA DE SUPOSTO CRIME DE ESTUPRO
Foi um longo período de sofrimento para o ex-prefeito e ex-deputado federal Carlinhos Camurça. Condenado em primeira instância por suposto crime de estupro de vulnerável, sua vida pessoal e pública foi atingida em cheio. Ele alegou inocência em todo o processo e seu advogado, o competente Renato Cavalcante, conseguiu reverter a decisão no Tribunal de Justiça, que considerou que não havia provas para a condenação.
A decisão colegiada da 1ª Câmara Criminal reformou a condenação de primeiro grau e reconheceu, com base no Código de Processo Penal, que não havia provas da existência do fato nos termos narrados na denúncia. Ou seja, as provas produzidas no processo, pela decisão dos magistrados do TJ, não confirmam que o suposto crime tenha ocorrido da forma descrita pela acusação, motivo pelo qual foi determinada a absolvição.
Depois da sentença, Renato Cavalcante resumiu os motivos da absolvição do ex-prefeito e seu cliente: "o Judiciário está dizendo, com esta decisão, que não há prova suficiente de que o crime sequer tenha ocorrido da forma como foi descrito na acusação. Ou seja: não se trata apenas de dúvida sobre a autoria ou de falta de provas contra o acusado; trata-se de reconhecimento de que não existem provas que confirmem a própria existência do fato criminoso, nos moldes em que foi alegado”.
CANTATA DE NATAL NO PRÉDIO DO RELÓGIO E DOMINGÃO NA JATUARANA MOVIMENTAM O NATAL EM PORTO VELHO
Os festejos natalinos em Porto Velho estão mesmo diferentes neste ano, com uma série de atrações, inovações e eventos que, sem dúvida, tornam esta época do ano, em 2025, muito especial para os porto-velhenses. Depois do espetáculo de cores e novidades no Parque da Cidade, que já atraiu milhares de pessoas, outros acontecimentos importantes estão programados a partir deste domingo. Um deles, está programada uma Cantata de Natal, em frente ao prédio do Relógio, sede da Prefeitura, no centro da cidade, a partir das 19 horas.
A Cantata será apresentada pelos alunos das escolas de música do município e contará com orquestra, coral, show de luzes e holografias, projetadas na fachada do Prédio do Relógio, que irão narrar a história da capital. A programação inicia com o acender das luzes natalinas da Avenida 7 de Setembro e da Jonatas Pedrosa. Em frente ao Prédio do Relógio, o espetáculo começa às 19h, transformando a noite em um momento de celebração e confraternização entre as famílias, marcando o retorno da ornamentação natalina ao centro da cidade e sua expansão aos distritos.
O Domingão da CDL, pela manhã, faz parte dos eventos das festas de Natal. Ele começa na avenida Jatuarana, com grandes promoções, brinquedos para as crianças e grande encontro de todo o comércio da zona sul. Embora a temporada de chuvas tenha chegado com toda a força, como o que ocorreu neste sábado, com chuva torrencial durante grande parte do dia, a perspectiva é que Domingo seja de tempo bom, para que a população possa curtir todos os eventos programados.
GEDEÃO PERCORRE OS BAIRROS DA CAPITAL PARA ATENDER VÁRIAS REIVINDICAÇÕES DOS MORADORES
Andar pelas veredas. Esta é a origem da palavra Vereador. É andando pelas ruas, na sua cidade, que o representante do povo toma conhecimento dos problemas, ouve as reivindicações dos moradores e batalha em busca de soluções. É isso que tem feito Gedeão Negreiros, que além de presidir a Câmara Municipal, jamais abre mão da sua tarefa primordial de atender as reivindicações do porto-velhense. Nos últimos dias, Gedeão tem recorrido ao Executivo, no sentido de resolver problemas em diferentes bairros da Capital, repetindo um trabalho que não para, em atenção à sua comunidade.
Negreiros solicita instalação de semáforo e faixa de pedestres no Bairro Agenor de Carvalho. A solicitação atende pedido de moradores, destacando escuridão na via tem causado preocupação para todos. No pedido, Gedeão Negreiros solicita que se atenda pedidos recorrentes de moradores e usuários da via, que relatam dificuldades para travessia e riscos constantes de acidentes, devido à ausência de sinalização adequada no local. O trecho registra grande fluxo de veículos e pedestres, especialmente nos horários de pico.
Outra ação, com pedido encaminhado à Seinfra, foi sobre a realização de análise técnica e execução de medidas necessárias para garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem na Rua Campestre, no Bairro Planalto. Gedeão destaca que o volume de água acumulada afeta a mobilidade urbana e a segurança, provocando deterioração do pavimento, risco de acidentes e dificuldade de acesso às vias. Em razão dos impactos enfrentados pela comunidade, Gedeão Negreiros solicita que a Seinfra realize, com urgência, a avaliação técnica do ponto crítico e adote as providências necessárias para implantação ou melhoria da drenagem no local.
PERGUNTINHA
Você ficaria surpreso ou acharia que é muito próxima da realidade, pesquisa realizada em parceria com a Silverguard e o Instituto Opinion Box, que mostra que quatro em cada dez idosos já foram vítimas de golpes financeiros e quase metade sofreu ao menos uma tentativa recente?
