Deputado Jean Mendonça destina R$ 50 mil para o Natal de Luz em Primavera de Rondônia
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 08/12/2025 às 08h30
 O deputado Jean Mendonça informou que destinou R$ 50 mil para o Natal de Luz do município de Primavera de Rondônia.

A liberação dos recursos ocorreu, segundo ele, a partir de solicitação dos vereadores Lanzani, Luciano Rodrigues da Silva e Fábio Leandro Pinheiro.

De acordo com o parlamentar, “Investir em cultura e lazer é investir em criar bons momentos para as famílias rondonienses!”.

Ele também declarou: “Seguimos trabalhando por Primavera de Rondônia!”.

