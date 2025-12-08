Deputado Jean Mendonça destina R$ 50 mil para o Natal de Luz em Primavera de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 08/12/2025 às 08h30
Publicada em 08/12/2025 às 08h30
O deputado Jean Mendonça informou que destinou R$ 50 mil para o Natal de Luz do município de Primavera de Rondônia.
A liberação dos recursos ocorreu, segundo ele, a partir de solicitação dos vereadores Lanzani, Luciano Rodrigues da Silva e Fábio Leandro Pinheiro.
De acordo com o parlamentar, “Investir em cultura e lazer é investir em criar bons momentos para as famílias rondonienses!”.
Ele também declarou: “Seguimos trabalhando por Primavera de Rondônia!”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!