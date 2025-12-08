Semeia realiza visita técnica à Coocamarji para conhecer modelo de gestão dos Ecopontos

Publicada em 08/12/2025 às 08h42
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) promoveu, na manhã de sexta-feira (5), uma visita técnica aos Ecopontos administrados pela Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Ariquemes (Coocamarji). A ação contou com a participação de vereadores e técnicos do município, com o objetivo de conhecer de perto o modelo de gestão adotado e fortalecer o intercâmbio de experiências voltadas ao aprimoramento da Coleta Seletiva; um desafio comum à maior parte das cidades de Rondônia.
A comitiva de Ji-Paraná foi formada pelo secretário municipal de Meio Ambiente, João Luiz, e pelos vereadores Marcio Freitas (PL) e Geraldo da 102 (MDB). Eles foram recepcionados pelo secretário de Meio Ambiente de Ariquemes, Vilmar Ferreira, e pelo presidente da cooperativa, Celso Luiz.
Durante a visita, os participantes acompanharam todo o funcionamento da estrutura operacional da Coocamarji, desde o recebimento dos materiais recicláveis até os processos de triagem, prensagem e destinação final. Segundo o secretário João Luiz, a experiência vivenciada será essencial para a implantação do primeiro Ecoponto de Ji-Paraná.
“Estamos iniciando o planejamento para a implantação de um Ecoponto voltado à Coleta Seletiva. Viemos conhecer de perto o modelo de Ariquemes, que já apresenta resultados concretos. Essa troca nos permite aprimorar nosso projeto e garantir serviços mais eficientes para a população ji-paranaense”, destacou.
O presidente da Coocamarji, Celso Luiz, reforçou a importância da integração entre os municípios. “Em outros tempos, Ji-Paraná foi referência para Ariquemes na Coleta Seletiva. Hoje, recebemos com alegria a comitiva e vemos que o compromisso com o meio ambiente é uma missão compartilhada. A cooperativa está à disposição para contribuir com o avanço desse projeto em Ji-Paraná”, afirmou.
