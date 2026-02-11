Deputado Fernando Máximo destaca envio de recursos e parceria com Rolim de Moura

Publicada em 11/02/2026 às 16h13
O deputado federal Fernando Máximo (União Brasil) reforçou seu compromisso com o município de Rolim de Moura ao receber, em seu gabinete em Brasília, o prefeito Aldo Júlio. Durante encontro, o parlamentar fez um balanço dos investimentos já destinados à cidade e anunciou novos repasses voltados principalmente para a área da saúde.
Fernando Máximo ressaltou a satisfação em poder contribuir com um município onde, segundo ele, os recursos são aplicados com seriedade e retornam em benefícios concretos para a população. “É um município que a gente tem orgulho de colocar recurso. A gente fica feliz porque o recurso é executado, é entregue e a população vê a diferença”, afirmou.
Entre as emendas já encaminhadas por meio do mandato, o deputado lembrou o repasse inicial de R$ 500 mil para a saúde, além da destinação de dois equipamentos importantes para a infraestrutura municipal: uma retroescavadeira e uma escavadeira hidráulica, que somaram cerca de R$ 1 milhão e já estão em operação.
Também foram enviados R$ 2 milhões para custeio da saúde de média e alta complexidade (MAC) e, recentemente, mais R$ 1 milhão para reforçar os serviços do setor. Parte desses recursos está sendo utilizada na implantação da UTI municipal, obra considerada fundamental para o atendimento à população.
Além da saúde, Fernando Máximo destacou investimentos na área social. Foram destinados R$ 100 mil para o projeto Mulheres de Lenço, R$ 100 mil para a Associação Cristã de Trabalho Voluntário e mais R$ 100 mil para a entidade Corrimão da Paz (SER), além de apoio a diversas outras instituições. O parlamentar lembrou ainda da realização de um mutirão de castração de cães e gatos no município, ação que beneficiou centenas de famílias.
O prefeito Aldo Júlio agradeceu o apoio e reafirmou o compromisso de aplicar corretamente cada recurso destinado. “A palavra certa é gratidão. Gratidão em nome da população de Rolim de Moura. Todo recurso que você colocar aqui será bem investido, com transparência e responsabilidade”, declarou o gestor municipal
Ao final do encontro, Fernando Máximo parabenizou a gestão municipal e reforçou que a parceria seguirá firme. “É muito bom poder colocar recurso e ver ele sendo executado com honestidade e seriedade para atender a nossa população”, concluiu o deputado.
