Elias Rezende assume presidência do PRD e consolida liderança na Federação Renovação Solidária

Publicada em 11/02/2026 às 14h23
O cenário político de Rondônia ganhou um novo capítulo nesta semana. Em reunião realizada em Porto Velho com a direção nacional da Federação Renovação Solidária, o secretário chefe da Casa Civil e secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos, Elias Rezende, assumiu oficialmente a presidência estadual do Partido Renovação Democrática (PRD) e a condução da federação no estado.
Criada em 2025, a Federação Renovação Solidária é formada pelo PRD e pelo Solidariedade, com o objetivo de fortalecer a atuação conjunta das duas siglas no cenário político nacional e estadual.
A articulação que levou Elias ao comando estadual da legenda é vista por aliados como um movimento estratégico. Elias construiu uma trajetória principalmente na gestão pública e na área técnica, o que lhe conferiu um perfil diferenciado dentro do ambiente partidário.
Nos bastidores, sua postura é descrita como firme e pragmática, com foco em organização partidária e estruturação de base. Outro ponto destacado por interlocutores é a lealdade política ao governador Marcos Rocha, relação que permanece alinhada mesmo diante da reconfiguração partidária no estado.
FORTALECIMENTO
A nova federação já nasce com musculatura política relevante. Seis deputados estaduais eleitos passam a integrar o projeto, consolidando uma base parlamentar significativa desde o início. A adesão reforça a capacidade de articulação construída nas últimas semanas e posiciona o grupo como um dos polos de organização política em Rondônia.
Com a presidência do PRD e a liderança da Federação Renovação Solidária no estado, Elias Rezende passa a ocupar papel central na reorganização partidária local, ampliando sua influência no cenário político e fortalecendo a estrutura da federação para os próximos ciclos eleitorais.
