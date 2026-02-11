Município reconhece o trabalho de zeladores e auxiliares de serviços gerais

Publicada em 11/02/2026 às 15h41
O zelador e o auxiliar de serviços gerais são profissionais essenciais para o bom funcionamento dos espaços públicos e a qualidade do atendimento à população. A Prefeitura de Porto Velho reconhece e valoriza esses trabalhadores, que, com dedicação diária, garantem a conservação, limpeza e organização dos ambientes coletivos, contribuindo para um serviço público mais digno e eficiente.
“Reforçamos o valor desses trabalhadores que, muitas vezes de forma silenciosa, desempenham um papel tão relevante e fundamental. A gestão municipal agradece e parabeniza esses profissionais pelo comprometimento, responsabilidade e pelo trabalho indispensável que realizam em benefício dos demais servidores e de toda a cidade”, frisou o prefeito Léo Moraes.
Em 11 de fevereiro é comemorado nacionalmente o Dia do Zelador. Já o Dia do Auxiliar de Serviços Gerais é celebrado em 22 de fevereiro. As datas são lembradas com carinho e respeito pela gestão municipal.
UMA VIDA DE DEDICAÇÃO
Com 66 anos de idade e 40 anos de dedicação à Prefeitura de Porto Velho, a auxiliar de serviços gerais Iraci Udes nem pensa em se aposentar. Sempre atuou com zelo, carinho e disposição para ajudar em tudo o que fosse necessário. Atualmente, atua na copa, função que assumiu há oito anos após a aposentadoria de uma colega.
“Me sinto ativa, feliz e realizada no trabalho, especialmente porque gosto de conversar, brincar, me relacionar e servir as pessoas”, disse Iraci. “Acho muito bom trabalhar aqui e não quero me aposentar. Já está no tempo, mas quero continuar mais alguns anos, enquanto eu puder.”
O reconhecimento pelo seu trabalho e pelos colegas é motivo de emoção e orgulho. Sempre simpática e dedicada, seja preparando o café ou cuidando da limpeza, Iraci deixa sua marca de cuidado e atenção em todos os ambientes que passa.
EMPENHO E RESPONSABILIDADE
Há cinco anos como servidora, também na função de auxiliar de serviços gerais, Lenilce do Socorro afirma que sua experiência tem sido um privilégio. Mesmo sendo sua primeira atuação na área, dedica-se diariamente com empenho e responsabilidade, encontrando no trabalho crescimento e realização pessoal.
Para Fábio Valderez e Viviane Fernandes, o trabalho das profissionais da limpeza garante um ambiente organizado, acolhedor e agradável para todos os servidores
Lenilce chega cedo para organizar os ambientes e deixá-los limpos e preparados para receber os demais servidores. “Servir é a essência do meu trabalho. Faço tudo com prazer e satisfação, sempre disposta a ajudar”, disse. O reconhecimento pelo serviço prestado é motivo de alegria: “Quando a gente é reconhecida, é muito bom porque nos sentimos homenageadas.”
SÓ ELOGIOS
O servidor Fábio Valderez destaca a importância dessas profissionais: "O trabalho delas é essencial. Quando a gente chega, está tudo limpinho, organizado, está tudo bacana.” Ele reforça que a dedicação de Iraci, Lenilce e demais colegas faz toda a diferença no dia a dia.
Já a servidora Viviane Fernandes ressalta o cuidado e atenção que recebem: "Só temos a agradecer esse cuidado e carinho que elas têm com o nosso ambiente de trabalho.” Para Viviane, esse zelo transforma o local em um espaço mais acolhedor e agradável para todos.
