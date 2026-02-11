EX-PREFEITO

Tribunal de Justiça de Rondônia mantém absolvição de Roberto Sobrinho em caso ligado à Operação Luminus

2ª Câmara Especial rejeitou recurso do Ministério Público e entendeu que não há prova de participação, anuência ou benefício do ex-prefeito nos desvios apurados na EMDUR; decisão foi por maioria