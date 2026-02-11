Julio Rocha elogia Belo e diz que cantor “calou muita gente” em estreia como ator
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 11/02/2026 às 16h03
O clima nos bastidores de Três Graças parece ser de parceria e sintonia. Intérprete de Edilberto na trama das nove, Julio Rocha, 46 anos, usou as redes sociais para destacar a conexão em cena com Belo e Juliano Cazarré, seus colegas na história.

Em publicação no Instagram, Julio celebrou o entrosamento do trio com tom descontraído. “Olha essas três gracinhas passando na sua timeline. Tem como não dar like nesse carrossel?”, escreveu. Em seguida, reforçou o espírito de equipe: “Carrossel não, que é da corrente... Aqui é team Três Graças: eu, Cazarré e Belo. O trio parada dura da novela das nove. Dizem que um é pouco, dois é bom e três é demais. No nosso caso, é mais que demais, é encontro de talento, carisma e entrega em cena”.

Sobre Cazarré, Julio afirmou que o talento do colega já é amplamente reconhecido. Já em relação a Belo, que vive Misael na trama, o ator ressaltou a transição dos palcos para a dramaturgia.

“Surpreendeu na estreia como ator e calou muita gente. O Misael conquistou o público porque traduz a alma do brasileiro: batalhador, honesto, gente boa, injustiçado, mas cheio de fé e esperança”, declarou.

Julio ainda destacou a presença de palco que Belo já demonstrava na música e que, segundo ele, se reflete agora na atuação. “Tem talento natural, presença de cena e um carisma absurdo que faz o público torcer por ele, não virar hater. O que não é surpresa nenhuma: ele já hipnotiza multidões no pagode romântico e lota shows com 200 mil pessoas cantando juntas aquela dor de corno gostosa que todo mundo já sentiu um dia”, concluiu.

