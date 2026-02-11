Morre James Van Der Beek, astro de “Dawson’s Creek”, aos 48 anos

Publicada em 11/02/2026 às 15h54
O ator James Van Der Beek, conhecido mundialmente por protagonizar a série Dawson’s Creek, morreu na manhã desta quarta-feira (11/2). A informação foi divulgada por meio de uma publicação no perfil oficial do artista nas redes sociais.
Van Der Beek enfrentava um câncer colorretal em estágio 3 desde 2024. A nota compartilhada pela família destacou que o ator partiu de forma tranquila.
“Nosso amado James David Van Der Beek faleceu em paz nesta manhã. Ele enfrentou seus últimos dias com coragem, fé e serenidade”, informou o comunicado.
O texto também pede respeito ao momento da família e sinaliza que novas informações poderão ser compartilhadas futuramente. “Há muito a compartilhar sobre seus desejos, seu amor pela humanidade e a sacralidade do tempo. Esses dias chegarão. Por ora, pedimos privacidade e paz enquanto lamentamos a perda de nosso amado marido, pai, filho, irmão e amigo”, completou.
James Van Der Beek ganhou projeção internacional ao interpretar Dawson Leery na série exibida entre 1998 e 2003 nos Estados Unidos, tornando-se um dos rostos mais conhecidos da televisão jovem no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000.
