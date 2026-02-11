Estrutura de saúde permanece ativa para atender foliões no Carnaval

Publicada em 11/02/2026 às 16h11
Durante o período de Carnaval, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) orienta a população sobre os serviços de saúde disponíveis na rede municipal, reforçando o acesso à assistência, à prevenção e aos atendimentos de urgência e emergência.
O Corujão da Saúde funciona regularmente das 19h à meia-noite nas unidades Manoel Amorim e Hamilton Gondin, com atendimento clínico e de enfermagem, distribuição de preservativos, pílula do dia seguinte e realização de testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).
O secretário municipal de Saúde destacou que os serviços fazem parte da rotina da rede e seguem à disposição da população. “Nosso objetivo é garantir que a população saiba onde buscar atendimento, orientação e serviços de prevenção sempre que necessário”, afirmou o secretário.
A rede também assegura atendimento às pessoas em situação de violência sexual, com acolhimento na maternidade e acesso à Profilaxia Pós-Exposição (PEP), além de testagem rápida e pílula do dia seguinte nos Prontos Atendimentos (PAs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) segue com atendimento 24 horas.
Segundo a diretora do Departamento de Atenção Básica (DAB), Raphaela Castiel, a divulgação dos serviços é essencial para ampliar o cuidado. “Informar a população sobre os serviços disponíveis fortalece a prevenção e facilita o acesso ao cuidado em saúde, especialmente em períodos de maior circulação de pessoas”, explicou.
Van de Acolhimento
A Semusa também disponibiliza a Van de Acolhimento, que atenderá crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência ou importunação sexual durante os blocos de Carnaval.
Na unidade móvel, a foliã será acolhida por um profissional de saúde qualificado. Havendo necessidade, poderão ser realizados testes rápidos para ISTs e, conforme avaliação profissional, será ofertada a pílula do dia seguinte. No local, também serão repassadas orientações sobre os fluxos de atendimento da rede municipal de saúde de Porto Velho.
