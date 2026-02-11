Cartilhas vão garantir diversão e educação ambiental para jovens e crianças

Publicada em 11/02/2026 às 16h42
Considerada uma ação fundamental na formação do caráter social de uma comunidade, a educação ambiental vem se consolidando como uma constante nos trabalhos desenvolvidos pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema).
Avançando em iniciativas que visam à formação de uma consciência ambiental capaz de gerar resultados diretos, a mais nova ação do Executivo Municipal é a distribuição de cartilhas educativas que misturam diversão e conhecimento, utilizando jogos e desafios para ensinar de forma leve, dinâmica e conectada com a realidade local.
Segundo o prefeito Léo Moraes, são iniciativas como essa que vêm colocando a capital rondoniense em posição de destaque nacional, sendo apontada como uma das dez capitais brasileiras que mais plantaram árvores no ano de 2025.
Material será entregue nas escolas e durante intervenções promovidas pela equipe de educação ambiental da Sema
“Nossa cidade avança com iniciativas que formam consciência e geram resultados. Todos nós somos responsáveis, porto-velhenses, por zelar pela nossa natureza como forma de garantir o futuro, uma vez que conscientizar hoje é cuidar da cidade amanhã”, afirmou Léo Moraes.
Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Vinicius Miguel, a cartilha integra uma série de projetos pedagógicos voltados ao público infantojuvenil, abrindo espaço para o fortalecimento da preservação do bioma amazônico.
“Essa cartilha tem o potencial de estimular crianças a desenvolverem uma consciência ambiental de maneira divertida e lúdica, em um material que contempla as singularidades da nossa região, servindo como um forte vetor de educação ambiental”, destacou Vinicius Miguel.
O material será entregue nas escolas e durante intervenções promovidas pela equipe de educação ambiental da Sema.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!