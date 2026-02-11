EcoPVH rebate notícias falsas e confirma pagamentos em dia e serviços regulares

Publicada em 11/02/2026 às 16h23
A EcoPVH vem a público esclarecer informações recentemente divulgadas por alguns portais de comunicação que não correspondem à realidade dos fatos.
Em nenhum momento qualquer representante da empresa atribuiu responsabilidades, decisões administrativas ou declarações ao Prefeito ou aos Vereadores da capital. Tal associação é inexistente e não encontra respaldo em qualquer manifestação da empresa.
A EcoPVH informa, ainda, que a Prefeitura de Porto Velho vem cumprindo regularmente com os pagamentos referentes à prestação dos serviços, não havendo qualquer atraso ou irregularidade por parte do Município.
No que se refere aos colaboradores, a empresa esclarece que não há pendências financeiras com funcionários ou ex-funcionários. O episódio mencionado decorreu de uma falha técnica pontual da operadora responsável pelo vale-alimentação, situação que foi prontamente esclarecida junto às equipes e devidamente regularizada.
A EcoPVH reafirma seu compromisso com a população de Porto Velho e destaca que os serviços de coleta seguem sendo realizados normalmente em todos os setores, com melhoria contínua nos processos operacionais e redução nos índices de reclamações.
A empresa reitera seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e a prestação de informações corretas à sociedade, permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos.
Porto Velho – RO, 11 de fevereiro de 2026.
Diretoria da EcoPVH
