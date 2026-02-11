Publicada em 11/02/2026 às 16h05
Com área total de 13.480 metros quadrados, o Centro Esportivo Estação Cidadania deverá ampliar a oferta de espaços públicos destinados ao esporte e ao lazer em Vilhena. O equipamento será implantado no bairro Maria Moura e terá como público moradores de localidades que ainda não dispõem de estrutura adequada para atividades esportivas, entre elas Residencial União, Setor 29, Cristo Rei, Marcos Freire, Parque Cidade Jardim I e II, Moysés de Freitas e Jardim Primavera.
A execução do empreendimento foi organizada em três etapas distintas. Na fase inicial, será erguida a estrutura principal do complexo, composta por ginásio poliesportivo, vestiários, setor administrativo, calçamento e academia de calistenia. Para essa etapa, o investimento previsto é de aproximadamente R$ 5,5 milhões. Desse total, R$ 2,3 milhões têm origem em emenda parlamentar da ex-deputada Mariana Carvalho, enquanto R$ 3,2 milhões correspondem à contrapartida do município.
Na segunda fase, está prevista a implantação de um campo de futebol society com grama sintética, quadra de basquete 3×3 e playground. O projeto encontra-se em análise para inclusão no Novo PAC do Governo Federal, dependendo de aprovação do Ministério do Esporte. O repasse federal estimado é de R$ 1,5 milhão, cabendo à prefeitura a complementação financeira por meio de contrapartida.
A terceira etapa abrangerá áreas voltadas ao lazer e à cultura, com previsão de skate park, bike park, pista de caminhada, quadra de vôlei de praia e mini palco para realização de eventos culturais. Os custos dessa fase ainda estão sendo levantados.
De acordo com a prefeitura, o objetivo da Estação Cidadania é promover o acesso gratuito a equipamentos públicos de qualidade, consolidando um espaço destinado à prática esportiva, convivência comunitária e realização de atividades culturais na região.
