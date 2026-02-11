Vilhena chega às finais, mas equipes visitantes levam os títulos da Copa de Voleibol

Publicada em 11/02/2026 às 08h44
O Ginásio Jorge Teixeira de Oliveira, em Vilhena, foi o cenário de confrontos intensos no último final de semana durante a Copa Master Vilhena 45+ de Voleibol. O evento reuniu dezenas de atletas de diferentes municípios rondonienses, apresentando um alto nível técnico e competitividade em quadra, reforçando a vitalidade da categoria master no estado.
As decisões dos torneios masculino e feminino ocorreram no domingo. Apesar de Vilhena ter alcançado as duas finais, as equipes da casa não conseguiram superar os adversários e encerraram a participação com o vice-campeonato em ambas as categorias.
Na disputa pelo título masculino, o time vilhenense Gbim Pneus Vôlei enfrentou a AVL, de Presidente Médici. Os visitantes garantiram a vitória por 2 sets a 0, com parciais de 25×19 e 25×21. O pódio foi completado pela equipe Bera Brothers, de Porto Velho, que assegurou a terceira colocação.
O torneio feminino foi decidido entre a capital e o interior. A equipe Naftas, de Porto Velho, venceu o CT Bira Santos, de Vilhena, por 2 sets a 0, com parciais de 25×22 e 25×16. O terceiro lugar ficou com uma equipe de Vilhena, a U.S.A.
A Copa Master Vilhena 45+ é uma iniciativa do desportista Amarildo dos Santos e contou com o apoio da Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes). A parceria visa fomentar o esporte amador na região e incentivar a prática contínua de atividades físicas em todas as faixas etárias.
A competição teve ainda a escolha dos melhores atletas para eleger as seleções de cada naipe. Confira:
Seleção da Copa Master 45+ Masculina
· Levantador
Evandro (AVL – Presidente Médici)
· Centrais
Edimar (AVL – Presidente Médici)
Rosiney (Lendários – Porto Velho)
· Ponteiros
Meregildo- (AVL – Presidente Médici)
Lucival (Bera Brother – Porto Velho)
· Oposto
Limário (AVL – Presidente Médici)
· Líbero
Márcio (AVL – Presidente Médici)
· Técnico
Manoel Lourenço
Seleção da Copa Master 45+ Feminina
· Levantadora
Simone Tomazeli (Vilhena)
· Centrais
Angelita (Naftas – Porto Velho)
Anelize (CT Bira Santos – Vilhena)
· Ponteiras
Eugenia (Naftas – Porto Velho)
Suzy (CT Bira Santos – Vilhena) Oposta
Andreia (Naftas – Porto Velho)
· Líbero
Verlandia- (CT Bira Santos – Vilhena)
· Técnico
· Jean Meireles (Naftas – Porto Velho)
