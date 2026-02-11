Espigão do Oeste presente nos distritos ouvindo a população e trabalhando para levar serviços essenciais

Publicada em 11/02/2026 às 09h12
Prefeitura presente no Distrito do 14 de Abril. Na tarde desta terça-feira, o prefeito esteve no distrito do 14 de Abril cumprindo uma agenda de trabalho voltada ao diálogo com a comunidade e ao fortalecimento dos serviços públicos.
Durante a visita, o prefeito esteve na escola do distrito, onde se reuniu com a direção e professores para ouvir as principais demandas da unidade. As reivindicações apresentadas já estão sendo encaminhadas pelas secretarias responsáveis, reforçando o compromisso da administração municipal com a educação.
Na sequência, foi realizada a entrega de uma nova ambulância Hilux 4x4 para o postinho de saúde da comunidade. O veículo vai reforçar os atendimentos de saúde, garantindo mais agilidade, segurança e melhores condições no transporte de pacientes, especialmente em áreas de difícil acesso.
A aquisição da ambulância é fruto de uma parceria institucional, com investimento por meio de emenda parlamentar e contrapartida do município, demonstrando responsabilidade e compromisso com a aplicação dos recursos públicos.
A Prefeitura de Espigão do Oeste segue presente nos distritos, ouvindo a população e trabalhando para levar melhorias reais e serviços de qualidade a todos os espigãoenses.
