Cássio Gois entrega van adaptada para transporte de pacientes de hemodiálise em Nova Brasilândia do Oeste

Publicada em 11/02/2026
O deputado estadual Cássio Gois entregou, nesta semana, um veículo van zero quilômetro e com acessibilidade para o transporte de pacientes que realizam tratamento de hemodiálise no município de Cacoal. A chegada do veículo foi marcada por emoção e alegria, especialmente entre os pacientes que, há anos, enfrentam uma rotina cansativa de deslocamento para garantir um tratamento que é essencial para a vida.
Sem atendimento de hemodiálise em Nova Brasilândia d’Oeste, os pacientes precisam viajar três vezes por semana até Cacoal, percorrendo cerca de 124 km o que representa quase 2 horas de viagem entre ida e volta todos os dias de tratamento. Além do desgaste físico causado pelo próprio tratamento, o caminho longo e, muitas vezes, feito sem o conforto adequado, tornava a rotina ainda mais pesada.
O investimento de R$ 300 mil foi viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado Cássio Gois, atendendo a uma solicitação do vereador e presidente da Câmara, Jotinha, que levou ao parlamentar a realidade vivida pelos pacientes do município.
De acordo com o paciente Joaquim Timóteo, que há anos enfrenta essa rotina, a chegada da van representa mais do que um veículo novo: é um gesto de cuidado e respeito. Ele relatou que o transporte antes era muito difícil e que muitos pacientes já sofreram bastante durante os deslocamentos. Agora, com um veículo exclusivo para o grupo, confortável e adaptado, a realidade muda completamente, trazendo mais dignidade e alívio para quem já enfrenta um tratamento tão desgastante.
Segundo o deputado Cássio Gois, a entrega da van é um passo importante para humanizar o cuidado com os pacientes renais. O parlamentar destacou que o tratamento de hemodiálise, por si só, já é extremamente difícil, ainda mais para pessoas que precisam se deslocar três vezes por semana para outro município. Ele ressaltou que há pacientes que fazem o tratamento há mais de uma década e que não é justo que enfrentem esse percurso sem um transporte adequado. A iniciativa, segundo o deputado, busca justamente oferecer mais conforto, segurança e dignidade a quem mais precisa.
A secretária municipal de Saúde, Dhayane Caline, explicou que antes da chegada da van era necessário utilizar dois veículos para transportar os pacientes e seus acompanhantes, o que gerava dificuldades logísticas e desconforto. Com a nova van, com capacidade para 11 passageiros, a demanda do município passa a ser atendida de forma mais eficiente, segura e humanizada. Para ela, o novo transporte representa um avanço significativo no cuidado com a população que depende do serviço.
O prefeito Gino da Saúde e o vereador e presidente da Câmara, Jotinha, agradeceram ao deputado Cássio Gois pela parceria e reforçaram o compromisso de continuar buscando recursos e melhorias para Nova Brasilândia d’Oeste, especialmente na área da saúde, que impacta diretamente a qualidade de vida da população.
A entrega da van simboliza mais do que um investimento em infraestrutura: representa um olhar sensível para quem enfrenta diariamente a luta pela própria vida, encurtando distâncias e levando mais conforto, segurança e esperança aos pacientes que dependem do tratamento de hemodiálise em Cacoal.
