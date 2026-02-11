Parceira com a prefeitura ajuda na recuperação ambiental de assentamento em PVH

Publicada em 11/02/2026 às 11h41
Teve início no último sábado (7) e segue até o dia 17 de fevereiro o Plantio de Carnaval no Assentamento Nova Conquista, localizado no Ramal São Domingos. A ação integra a terceira e última etapa da campanha de Carnaval 2025 promovida pela Ecoporé, em parceria com o Bloco Pirarucu do Madeira e a associação local.
As atividades utilizam o sistema de plantio convencional e a técnica de muvuca, método que favorece a regeneração natural do solo e amplia a diversidade de espécies vegetais na área. A iniciativa conta ainda com a participação da Associação dos Produtores Rurais do Projeto Fundiário Nova Conquista (ASPRORCONQUISTA).
O cronograma do plantio foi definido em diálogo com os moradores do assentamento, levando em consideração o calendário socioambiental da região e as condições mais adequadas para garantir a efetividade da ação.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) e a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric) participam com apoio técnico e operacional no plantio de aproximadamente 2.500 mudas frutíferas e nativas. O objetivo é contribuir para a recomposição da área de Reserva Legal do Assentamento Nova Conquista, promovendo melhorias na biodiversidade local e favorecendo a preservação da flora e da fauna da região.
O secretário da Sema, Vinícius Miguel, destacou que a iniciativa reforça o compromisso do município com a recuperação ambiental. “Transformar o período de Carnaval em uma ação concreta de recomposição florestal mostra que é possível unir cultura e responsabilidade ambiental. Estamos contribuindo para a recuperação da Reserva Legal e fortalecendo a sustentabilidade no campo”.
A ação une o período carnavalesco a práticas ambientais, transformando a folia em atividades voltadas ao cuidado com o território e ao fortalecimento das áreas verdes do município.
