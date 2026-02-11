PRF apreende aproximadamente 11 kg de droga em ônibus na BR 425

Publicada em 11/02/2026 às 12h02
Rondônia, 10 de fevereiro de 2026 - A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia apreendeu, nesta terça-feira (10), o total de 10,73 kg de skunk, no km 101 da BR 425, em Guajará-Mirim. O ilícito era transportado em um ônibus que fazia o itinerário Guajará-Mirim/RO x Porto Velho/RO.
Durante a fiscalização, os agentes abordaram um passageiro que demonstrou comportamento suspeito, ocasião em que, a partir do emprego de técnicas de entrevistas, aprofundaram-se as averiguações. Na inspeção, os policiais encontraram 58 g de substância entorpecente, do tipo skunk, em sua mochila e 10 volumes, em formato esférico, contendo o mesmo tipo de droga, dentro de uma bolsa sob sua poltrona.
Diante do flagrante, o homem e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil no município, para os procedimentos cabíveis, sob o enquadramento no crime de tráfico de drogas.
