Cras Elizabeth Paranhos realiza visitas para comprovação de famílias unipessoais

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Elizabeth Paranhos está realizando, no bairro Nacional, visitas domiciliares para a comprovação de famílias unipessoais. A ação tem como objetivo validar informações registradas no Cadastro Único e assegurar a regularidade no acesso aos benefícios vinculados aos programas sociais do governo federal.
A comprovação é necessária para a manutenção de benefícios como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Durante as visitas, as equipes técnicas verificam as informações declaradas pelos usuários, garantindo maior transparência, atualização cadastral e conformidade com os critérios estabelecidos pela política de assistência social.
O Cadastro Único (CadÚnico) é um programa do governo brasileiro que identifica famílias de baixa renda e assegura o acesso a programas sociais. Em 2025, novas regras foram implementadas para famílias unipessoais, que são aquelas compostas por uma única pessoa que vive sozinha. Essas mudanças visam evitar fraudes e garantir que os benefícios sociais sejam distribuídos de forma justa.
As principais alterações incluem a exigência de entrevistas domiciliares obrigatórias, verificação cruzada de dados e a necessidade de comprovar residência. Famílias unipessoais devem se inscrever e manter seus dados atualizados para garantir o acesso a benefícios como o Bolsa Família e o Auxílio Gás.
Durante a visita, os entrevistadores sociais coletam informações detalhadas sobre a situação do solicitante, como a composição familiar e a situação real do morador, evitando fraudes e garantindo que o benefício chegue a quem realmente precisa. Essa medida fortalece a segurança do sistema e assegura que os recursos públicos sejam direcionados a quem realmente necessita.
“Força-tarefa do CRAS Elizabeth paranhos em campo, realizando visitas domiciliares para verificar cadastros unipessoais no Cadastro Único. Trabalho responsável, garantindo justiça, transparência e o acesso correto às políticas públicas”, disse a coordenadora do Cras, Luciana Nascimento.
