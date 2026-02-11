Deputado Alex Redano apresenta indicação para recuperação na RO-144 em Ariquemes

Publicada em 11/02/2026 às 11h51
O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao governo do estado, com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes, DER, solicitando, com urgência, o patrolamento e o cascalhamento da estrada B-40 Sul, na RO-144. O trecho liga os distritos de Joelândia e Colina Verde à BR-364, no município de Ariquemes.
A iniciativa atende a pedido do vereador Thiago Viola, que levou ao parlamentar a preocupação da comunidade quanto às condições precárias da via, especialmente em período de chuvas, quando a trafegabilidade se torna ainda mais difícil.
De acordo com a indicação, o trecho que necessita de intervenção inicia na entrada da BR-364, pela RO-144, e segue até as proximidades do campo de futebol da Linha 55. Atualmente, a estrada apresenta grande quantidade de buracos, erosões ao longo de sua extensão e formação de costeletas, o que tem causado danos frequentes aos veículos e prejuízos aos usuários.
O deputado destacou que a situação compromete o escoamento da produção rural, o transporte de animais e produtos da agricultura local, além de dificultar o transporte escolar e o deslocamento de ambulâncias e demais serviços essenciais. “Estamos falando de uma via fundamental para a economia local e para a segurança das famílias que dependem dela diariamente. Por isso, solicitamos ao Governo e ao DER que adotem as providências necessárias com a maior brevidade possível”, ressaltou.
A indicação reforça o compromisso do mandato com as demandas apresentadas pelas lideranças municipais e pela população da região, buscando garantir melhores condições de infraestrutura e mais qualidade de vida para quem vive e produz nos distritos de Joelândia e Colina Verde.
