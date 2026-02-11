Prefeitura esclarece sobre intervenções em vias urbanas de PVH

Por Secom
Publicada em 11/02/2026 às 11h50
A Prefeitura de Porto Velho informa que as intervenções de saneamento identificadas em trechos das avenidas Calama e José Vieira Caúla, que ocasionaram danos ao pavimento e prejuízos à circulação de veículos, não são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).
Vistorias técnicas realizadas pela Seinfra constataram que os serviços envolveram abertura de valas e lançamento de material sem a devida compactação, o que, somado ao período chuvoso, comprometeu a trafegabilidade nos trechos afetados. Diante da situação, a secretaria elaborou e encaminhou relatório técnico para que sejam adotadas as providências cabíveis, com o objetivo de restabelecer as condições adequadas de trânsito.
