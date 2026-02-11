Deputado Jean Mendonça apresenta proposta para asfaltamento da Vila Bosco no município de Alto Alegre dos Parecis

Publicada em 11/02/2026 às 11h37
O deputado Jean Mendonça (PL) protocolou junto ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) uma proposta para o asfaltamento de um trecho de até 1,5 km da RO 370, que atravessa o perímetro urbano do distrito da Vila Bosco, em Alto Alegre dos Parecis. A iniciativa surge como resposta à crescente demanda dos moradores, que relatam dificuldades devido ao intenso tráfego de veículos pesados, especialmente de carretas, que transitam pela RO 370, uma via vital para o escoamento da produção agropecuária da região.
Jean Mendonça ressaltou a importância da RO-370, conhecida como "Estrada do Boi", como um dos principais corredores para a movimentação de produtos em toda a região. Ele destacou que a pavimentação do trecho que passa pela Vila Bosco é necessária para o bem-estar das centenas de famílias que residem no distrito e que enfrentam diariamente os desafios impostos pelo transporte de cargas pesadas. “Confio no trabalho do diretor-geral do DER, Coronel Éder André Fernandes Dias, e no compromisso do governador Coronel Marcos Rocha em priorizar obras que promovam o desenvolvimento dos nossos municípios e distritos”, afirmou Mendonça.
O vereador Fatal da Saúde, que levou a reivindicação dos moradores ao deputado, enfatizou que o distrito da Vila Bosco, localizado a cerca de 80 km de Alto Alegre dos Parecis, possui uma comunidade trabalhadora, com a presença de estabelecimentos comerciais, escolas, igrejas entre outras atividades. “Ao longo dos anos, testemunhamos o crescimento do distrito, fruto da determinação de seus moradores. Agora é hora do governo do estado, com apoio do deputado Jean Mendonça, de direcionar investimentos para melhorar a infraestrutura, como o asfaltamento das nossas estradas”, concluiu.
