PM é acionada após homem ser espancado a pauladas na zona leste

Por pvhnoticias.com
Publicada em 11/02/2026 às 09h00
Um homem de nome Wilson C. R. C., 26, ficou gravemente ferido na madrugada desta quarta-feira (11), após ser duramente agredido na Rua Iporá, bairro Jardim Santana em Porto Velho.
Informações apuradas pelo site dão conta que a PM foi acionada por populares que encontraram a vítima caída no meio da via, sangrando com vários cortes na cabeça e lesões pelo corpo.
Ao lado vários pedaços de madeira usados na agressão, no entanto os suspeitos não foram identificados. Uma equipe do Samu prestou socorro e encaminhou a vítima ao Hospital João Paulo II.
