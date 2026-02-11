Prefeitura realiza primeira roda de conversa com o grupo PAIF “Mulheres Valiosas”

Publicada em 11/02/2026 às 09h00
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), realizou a primeira roda de conversa com o grupo PAIF Mulheres Valiosas, no CRAS localizado no bairro Serraria.
A ação teve como objetivo fortalecer os laços sociais entre as participantes, além de promover a conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde física e emocional das mulheres atendidas pelos serviços da assistência social.
O encontro contou com a palestra do Dr. William Tanous Bouchabki, que abordou a relevância da prática regular de exercícios físicos, com destaque para a musculação, como aliada na prevenção de doenças graves, como Alzheimer, lúpus, fibromialgia e leucemia. Durante a palestra, foram apresentadas orientações e esclarecimentos sobre hábitos saudáveis e qualidade de vida.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em promover ações educativas e preventivas, valorizando o bem-estar das mulheres e fortalecendo as políticas públicas de assistência social no município.
