Deputado Luizinho Goebel cumpre agenda na Show Rural Coopavel, no Paraná 

O deputado estadual Luizinho Goebel cumpre, nesta semana, agenda oficial na Show Rural Coopavel, realizada no município de Cascavel, no estado do Paraná. O evento é considerado um dos maiores do agronegócio no Brasil e reúne produtores, especialistas, pesquisadores e empresas do setor.
A feira é reconhecida por promover a troca de conhecimento, tecnologia e inovação, com foco no fortalecimento do setor produtivo. A programação inclui exposições, palestras técnicas e demonstrações de novas soluções voltadas ao agronegócio.
Busca por tecnologia e conhecimento para Rondônia
Em publicação nas redes sociais, Luizinho Goebel informou que a participação na Show Rural tem como objetivo buscar informações, tecnologias e experiências que possam contribuir com o desenvolvimento do agronegócio em Rondônia e no Brasil.
Segundo o parlamentar, a feira é referência nacional e serviu de base para a criação da Rondônia Rural Show, considerada um dos principais eventos do setor no estado. Durante a agenda no Paraná, o deputado destacou a importância de acompanhar tendências e soluções que possam ser aplicadas à realidade produtiva rondoniense.
Piscicultura e produção de leite estão na pauta
Ainda conforme divulgado, a agenda do deputado inclui reuniões e tratativas voltadas à piscicultura e à produção de leite, dois segmentos relevantes da economia rural de Rondônia. As atividades devem ocorrer ao longo dos dias em que o parlamentar permanece no estado do Paraná.
A participação na Show Rural Coopavel faz parte das ações institucionais voltadas ao acompanhamento de políticas, tecnologias e práticas que impactam o setor agropecuário, considerado estratégico para a geração de emprego e renda em Rondônia.
