Jeffrey Epstein era supostamente um espião israelense, diz fonte do FBI

A descoberta mais recente nos arquivos de Jeffrey Epstein sugere que ele trabalhou para o serviço secreto israelense, o Mossad, de acordo com documentos divulgados recentemente pelo Departamento de Justiça dos EUA.
O vazamento de arquivos incluiu um relatório de 2020 do FBI, do escritório de Los Angeles, afirmando que um informante confidencial se convenceu de que Epstein era um "agente cooptado do Mossad" e que havia sido "treinado como espião".
Os documentos divulgados também mostram que Epstein financiou organizações ligadas às Forças Armadas de Israel, incluindo a Friends of the Israel Defense Forces, que arrecada fundos para soldados da ativa e veteranos, e o Fundo Nacional Judaico (JNF).
Embora a estreita amizade de Epstein com o ex-primeiro-ministro Ehud Barak tenha alimentado especulações sobre seus laços com Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu respondeu na rede social X, dizendo: "O relacionamento incomumente próximo de Jeffrey Epstein com Ehud Barak não sugere que ele trabalhou para Israel. Prova o contrário."
