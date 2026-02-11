Sem EUA, ajuda militar à Ucrânia em 2025 foi a menor desde início da guerra, diz instituto europeu

Publicada em 11/02/2026 às 10h45
A ajuda militar dos aliados da Ucrânia atingiu em 2025 seu nível mais baixo desde o início da guerra contra a Rússia e foi financiada quase exclusivamente por países europeus, informou nesta quarta-feira (11) o centro de pesquisa alemão Instituto Kiel.
Segundo o Instituto Kiel, a ajuda econômica e militar à Ucrânia sofreu um grande baque em 2025 por conta da retirada dos EUA ordenada pelo governo Trump, e os esforços de países europeus para compensar a ausência norte-americana evitaram uma queda total.
Em seu relatório, que compilou dados até dezembro de 2025, o instituto dividiu a assistência dos aliados à Ucrânia em duas vertentes, a ajuda militar e a econômica. No setor militar, o valor destinado pelos aliados à Ucrânia em 2025 foi o menor desde o início da guerra —menor até do que em 2022, quando não houve apoio durante os 12 meses do ano, segundo o instituto.
Já no setor econômico e humanitário, ficou perto do menor valor próxima ao menor valor já registrado. Em 2025, os aliados destinaram a Kiev 36 bilhões de euros (cerca de R$ 225 bilhões), em ajuda econômica, valor 14% inferior ao de 2024, quando o montante chegou a 41,1 bilhões de euros (R$ 254,22 bilhões), segundo o instituto
A Ucrânia depende de ajuda militar e financeira de seus aliados —EUA e União Europeia— desde o início da guerra contra a Rússia, que completará quatro anos neste mês. O Instituto Kiel compila a assistência militar, financeira e humanitária prometida e entregue à Ucrânia desde a invasão russa iniciada em fevereiro de 2022.
Veja abaixo os valores destinados à Ucrânia em ajuda militar, segundo o levantamento do instituto:
2022: Cerca de R$ 200 bi;
2023: Cerca de R$ 246 bi;
2024: Cerca de R$ 215 bi;
2025: Cerca de R$ 188 bi —ajuda dos EUA foi próxima de zero;
Veja abaixo os valores destinados à Ucrânia em ajuda econômica e humanitária, segundo o levantamento do instituto:
2022: Cerca de R$ 220 bi;
2023: Cerca de R$ 210 bi;
2024: Cerca de R$ 275 bi;
2025: Cerca de R$ 225 bi —ajuda dos EUA foi virtualmente zero;
Com a interrupção total da ajuda americana no início de 2025, após o retorno de Donald Trump à Casa Branca, o apoio à Ucrânia poderia ter caído ainda mais. Entre 2022 e 2024, Washington foi responsável por fornecer cerca de metade de toda a ajuda militar enviada a Kiev, segundo o Instituto Kiel.
Por conta da saída dos EUA, os países europeus fizeram um esforço significativo para preencher essa lacuna e aumentaram sua contribuição em 67% em 2025 na comparação com a média do período 2022-2024, ainda de acordo com o instituto.
O Instituto Kiel, no entanto, aponta "disparidades crescentes" entre os diferentes contribuintes europeus, já que países do norte e do oeste da Europa concentraram cerca de 95% do apoio militar.
O instituto calcula que o norte da Europa, que representa 8% do PIB combinado dos países doadores europeus, respondeu por 33% da ajuda militar europeia em 2025, enquanto o sul da Europa, com 19% do PIB, contribuiu com apenas 3%.
Em 2025, parte da ajuda militar, no valor de 3,7 bilhões de euros (R$ 22,89 bilhões), foi financiada pelos europeus no âmbito do programa Purl, mecanismo criado pela Otan para financiar a compra de armamentos americanos para a Ucrânia.
O Instituto Kiel considera que se trata de um "avanço notável" no último ano, que permitiu, em especial, a aquisição de baterias de defesa antiaérea Patriot e sistemas lançadores de foguetes Himars.
