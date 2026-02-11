Peso da fantasia muda rotina de treinos de Virginia Fonseca para o Carnaval
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 11/02/2026 às 11h26
A poucos dias de pisar pela primeira vez na Marquês de Sapucaí como rainha de bateria, Virginia Fonseca tem ajustado a rotina para encarar o desafio. A influenciadora desfila na próxima terça-feira (17/2) pela Acadêmicos do Grande Rio, no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.

A preparação ganhou reforço após a prova da fantasia oficial. Segundo Virginia, o figurino inclui um costeiro de peso considerável, o que exigiu foco maior nos treinos de membros superiores. Nas redes sociais, ela relatou a experiência ao testar a peça e comentou sobre o esforço físico necessário para sustentar o adereço durante o desfile.

Os trajes da influenciadora nesta temporada são assinados pelo estilista Rodolpho Rodrigo. Em entrevista ao portal LeoDias, ele falou sobre o investimento feito por Virginia nas produções carnavalescas. Ao comentar os valores, indicou que os custos acumulados desde o ano passado ultrapassam a marca de um milhão de reais.

A estreia de Virginia como rainha de bateria é aguardada com expectativa e tende a figurar entre os momentos de maior repercussão do desfile da Grande Rio na Sapucaí.

