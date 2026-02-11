Britney Spears pode faturar US$ 200 milhões com venda de catálogo musical
Por Redação
Publicada em 11/02/2026 às 11h21
A cantora Britney Spears fechou um acordo para a venda dos direitos de seu catálogo musical à editora Primary Wave, segundo informações divulgadas nesta terça-feira (10) por veículos da imprensa dos Estados Unidos.

O contrato foi concluído em 30 de dezembro, embora o valor oficial da transação não conste nos documentos públicos. De acordo com o site TMZ, que revelou a negociação, a cifra pode alcançar cerca de 200 milhões de dólares — aproximadamente R$ 1,04 bilhão na cotação atual. Até o momento, nem representantes da artista nem a empresa confirmaram oficialmente os detalhes do acordo.

A movimentação coloca Britney em sintonia com uma tendência crescente na indústria musical. Nos últimos anos, artistas como Justin Bieber, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Shakira e a banda KISS também negociaram seus catálogos com investidores e editoras especializadas.

Britney, conhecida por sucessos como “Baby One More Time” e “Oops!… I Did It Again”, passou 13 anos sob tutela judicial, entre 2008 e 2021. Desde o fim do processo, a artista vem reorganizando sua vida financeira e profissional, mantendo-se mais distante da indústria musical.

A valorização desses catálogos está ligada ao crescimento do streaming e à previsibilidade de receita gerada por execuções em plataformas digitais, vendas, licenciamentos para publicidade e trilhas sonoras. Para investidores, os direitos autorais representam ativos de longo prazo com retorno contínuo.

