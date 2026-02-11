Claudia Raia troca dia de jantar romântico e conta reação do marido

Publicada em 11/02/2026 às 11h31
Um convite especial terminou em uma situação inusitada para Claudia Raia e o marido, Jarbas Homem de Mello. A atriz revelou nas redes sociais que trocou a data de um jantar romântico e só percebeu o engano ao chegar ao restaurante.
O casal havia sido convidado por um chef para experimentar um menu degustação. No entanto, ao se apresentar no local, Claudia descobriu que havia anotado o compromisso para o dia errado. A situação foi compartilhada com bom humor nos stories do Instagram.
"A gente veio a um restaurante, fomos convidados para um menu degustação, um chef nos convidou. Estava tudo certo, e eu errei o dia. Saí para uma noite com o Jarbas, só eu e ele - essas coisas têm que ter, né, mozin? Ele está chateado, né? Porque eu errei o dia."
Mesmo diante do desencontro, a atriz levou o momento com leveza e contou ainda um detalhe da saída de casa envolvendo o filho do casal, Lucca. Segundo ela, o menino fez um comentário diferente ao saber que os pais teriam uma noite a dois.
"Quando a gente saiu, a gente deu um beijo no Lucca, e ele sempre fala 'bom trabalhinho' pra gente quando a gente sai de noite. Hoje ele falou 'bom casamento', porque eu falei que a gente ia namorar. Viemos no dia errado, mas está valendo, amor. Puto, né?"
A história rapidamente divertiu seguidores, que se identificaram com a clássica confusão de datas em compromissos importantes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!