Obra emergencial altera pavimento na Avenida Calama; Intervenção substituiu rede de drenagem

Publicada em 11/02/2026 às 10h04
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realizou recentemente uma obra emergencial na Avenida Calama, nas proximidades do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), após a identificação de problemas estruturais que poderiam comprometer a segurança da via.
Durante vistoria técnica, a equipe de engenharia constatou o entupimento e o deslocamento de uma rede dupla de manilhas de concreto responsável pela travessia da avenida.
Diante do cenário, foi necessária a substituição completa do sistema antigo por uma nova tubulação metálica armco, com dois metros de diâmetro, solução considerada mais resistente e adequada para o volume de drenagem da região. Para a execução do serviço, foi preciso realizar o corte total da pista, de um lado ao outro da avenida.
Após a instalação do novo tubo, a estrutura recebeu aterro com material apropriado e compactação técnica. Ainda assim, é natural que o solo recém-lançado passe por um período de acomodação gradual, processo conhecido como recalque, provocado pela vibração do tráfego e pelo assentamento dos grãos de terra, fenômeno comum.
Segundo a Seinfra, como o trecho não registra tráfego em alta velocidade, não há riscos aos condutores durante esse período de estabilização do solo. Assim que a base estiver totalmente acomodada, será realizada a recomposição definitiva do pavimento.
Thiago Cantanhede, secretário municipal de Infraestrutura, destacou a importância da intervenção para a mobilidade e segurança da população. “Essa foi uma obra necessária e preventiva. Identificamos o problema a tempo e executamos uma solução mais moderna e duradoura, garantindo melhor drenagem e mais segurança para quem utiliza a Avenida Calama todos os dias”.
