Shakira é confirmada em megashow gratuito em Copacabana; anúncio é feito por Eduardo Paes

A Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, já tem sua próxima grande atração definida. A cantora Shakira será a estrela do megashow gratuito previsto para maio, segundo anúncio feito pelo prefeito Eduardo Paes nesta quarta-feira (11).
A confirmação veio por meio de uma publicação no Instagram. Ao compartilhar um vídeo da artista — conhecida por sucessos como “Estoy Aquí”, “Suerte” e “Waka Waka” —, o prefeito escreveu: “Confirmo! De agora em diante cobrem do Eduardo Cavaliere”.
A notícia rapidamente tomou conta das redes sociais. Usuários celebraram a escolha da artista latina para o evento, destacando o simbolismo da apresentação. Entre os comentários, houve quem afirmasse: “Perfeito. Uma mulher latina, no maior palco do mundo, em um ano que é importantíssimo exaltarmos nossa latinidade. Que seja”. Outro seguidor declarou: “Eu já estou com a roupa de ir. Essa mulher é um ícone!”. Já uma terceira pessoa brincou com o calendário esportivo: “Shakira no Brasil em ano de Copa do Mundo? Vem hexa”.
A última passagem da cantora pelo país ocorreu em fevereiro do ano passado, quando trouxe a turnê “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” para apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo.
O evento em Copacabana tem se consolidado como palco de grandes recordes. Em 2024, Madonna reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas em show gratuito que contou com participações de Anitta e Pabllo Vittar. No ano seguinte, em 2025, foi a vez de Lady Gaga atrair aproximadamente 2,1 milhões de espectadores com a turnê “Mayhem”, marca reconhecida pelo Guinness Book como o maior público já registrado para um show gratuito de uma artista feminina.
