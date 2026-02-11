Shakira é confirmada em megashow gratuito em Copacabana; anúncio é feito por Eduardo Paes
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 11/02/2026 às 11h13
Nos acompanhe pelo Google News

A Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, já tem sua próxima grande atração definida. A cantora Shakira será a estrela do megashow gratuito previsto para maio, segundo anúncio feito pelo prefeito Eduardo Paes nesta quarta-feira (11).

A confirmação veio por meio de uma publicação no Instagram. Ao compartilhar um vídeo da artista — conhecida por sucessos como “Estoy Aquí”, “Suerte” e “Waka Waka” —, o prefeito escreveu: “Confirmo! De agora em diante cobrem do Eduardo Cavaliere”.

A notícia rapidamente tomou conta das redes sociais. Usuários celebraram a escolha da artista latina para o evento, destacando o simbolismo da apresentação. Entre os comentários, houve quem afirmasse: “Perfeito. Uma mulher latina, no maior palco do mundo, em um ano que é importantíssimo exaltarmos nossa latinidade. Que seja”. Outro seguidor declarou: “Eu já estou com a roupa de ir. Essa mulher é um ícone!”. Já uma terceira pessoa brincou com o calendário esportivo: “Shakira no Brasil em ano de Copa do Mundo? Vem hexa”.

A última passagem da cantora pelo país ocorreu em fevereiro do ano passado, quando trouxe a turnê “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” para apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo.

O evento em Copacabana tem se consolidado como palco de grandes recordes. Em 2024, Madonna reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas em show gratuito que contou com participações de Anitta e Pabllo Vittar. No ano seguinte, em 2025, foi a vez de Lady Gaga atrair aproximadamente 2,1 milhões de espectadores com a turnê “Mayhem”, marca reconhecida pelo Guinness Book como o maior público já registrado para um show gratuito de uma artista feminina.

 

Shakira Copacabana megashow gratuito Eduardo Paes show no Rio praia de Copacabana evento musical Madonna Lady Gaga
Imprimir imprimir