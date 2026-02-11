Ações de segurança são reforçadas pela Polícia Penal nos blocos de Carnaval das regiões Central e Sul de Porto Velho

Publicada em 11/02/2026 às 09h58
Em continuidade as atividades da “Operação Carnaval”, o governo de Rondônia segue intensificando as ações de segurança pública durante o período carnavalesco na Capital. Nos dias 7 e 8 de fevereiro, a Polícia Penal reforçou o policiamento e as fiscalizações nos blocos de rua das regiões Central e Sul de Porto Velho. A atuação integra o planejamento estratégico do estado para as festividades, com foco na ampliação da vigilância sobre foragidos do sistema prisional e pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica que possam estar em desacordo com determinações judiciais.
As operações ocorrem de forma integrada entre a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), com atuação da Unidade de Monitoramento Eletrônico (Umesp) e execução operacional por meio do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (Gape).
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a atuação integrada das forças de segurança fortalece a prevenção, coíbe irregularidades e protege a sociedade rondoniense, assegurando que as festividades aconteçam em um ambiente de paz e tranquilidade.
AÇÕES NOS BLOCOS
Durante as festividades, os policiais penais realizam fiscalizações presenciais nos circuitos carnavalescos, com abordagens e verificações de rotina. Paralelamente, o monitoramento remoto é intensificado, possibilitando o rastreamento em tempo real e a captura de pessoas monitoradas que estejam fora das rotas autorizadas ou em descumprimento das medidas impostas pela Justiça.
O secretário da Sejus, Marcus Rito, ressaltou a importância do trabalho estratégico desenvolvido pela Corporação ao longo da Operação. “O reforço das ações durante o Carnaval demonstra o nível de preparo e a capacidade operacional da Polícia Penal. Atuamos de forma integrada, com monitoramento contínuo e abordagens estratégicas, fortalecendo a segurança da população.”
RESULTADOS DA OPERAÇÃO
Ao longo dos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, diversas abordagens foram realizadas pela Polícia Penal, resultando nas seguintes ocorrências:
Sexta-feira (6/2)
2 monitorados recolhidos à Colônia Agrícola Penal (Capep);
1 monitorado em medida cautelar conduzido à Unidade de Monitoramento Eletrônico (Umesp), notificado e liberado após comunicação judicial;
1 foragido do sistema prisional recapturado.
Sábado (7/2)
5 monitorados recolhidos à Colônia Agrícola Penal (Capep);
1 monitorado em medida cautelar conduzido à Unidade de Monitoramento Eletrônico (Umesp), notificado e liberado após comunicação judicial;
1 foragido do sistema prisional recapturado.
Domingo (8/2)
2 monitorados recolhidos à Colônia Agrícola Penal (Capep);
1 monitorado em medida cautelar conduzido à Unidade de Monitoramento Eletrônico (Umesp), notificado e liberado após comunicação judicial;
1 foragido do sistema prisional recapturado.
