Prefeitura de Ariquemes inaugura Centro Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos

Publicada em 11/02/2026 às 09h28
Mais um avanço para a educação infantil em Ariquemes! Na manhã desta terça-feira (10), a Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), inaugurou o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Primeiros Passos, reforçando o compromisso da gestão com a ampliação e o fortalecimento da educação infantil no município.
Criado pela Lei Municipal nº 2.986/2025, o CMEI Primeiros Passos simboliza o início da vida escolar das crianças, representando cuidado, acolhimento e os primeiros aprendizados que marcam o desenvolvimento integral dos pequenos.
Localizado no Bairro Bom Jesus, o novo CMEI vai atender famílias da comunidade e de bairros adjacentes, ampliando o acesso à educação infantil e contribuindo para a organização da rotina das famílias da região.
A unidade conta com 8 salas de aula e capacidade para atender 208 crianças, com 6 turmas de creche em tempo integral (1 ano e 3 meses a 3 anos) e 4 turmas em período parcial, para o Pré 1 (4 anos) e Pré 2 (5 anos).
Investir na primeira infância é investir no futuro de Ariquemes.
A Prefeitura de Ariquemes, por meio da SEMED, segue trabalhando para garantir uma educação pública de qualidade desde os primeiros anos de vida.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!