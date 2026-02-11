OPORTUNIDADE – ARDPV abre seleção para economistas em Porto Velho

Publicada em 11/02/2026 às 09h45
Quem depende diariamente dos serviços públicos em Porto Velho será diretamente impactado pelo reforço técnico que a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e de Desenvolvimento do Município de Porto Velho (ARDPV) prepara para os próximos dias. A Agência abriu processo seletivo voltado à área de Economia, com foco na melhoria da regulação dos serviços prestados à população.
A seleção é destinada exclusivamente a profissionais formados em Economia, que irão atuar no apoio técnico da Agência, contribuindo com análises econômicas, estudos de viabilidade e suporte às decisões que impactam diretamente o dia a dia dos usuários dos serviços públicos.
De acordo com a ARDPV, a iniciativa integra o processo de fortalecimento institucional e busca qualificar ainda mais a atuação regulatória no município, com decisões baseadas em dados técnicos e critérios econômicos.
A vaga conta com jornada de 6 horas diárias e remuneração que, somada aos auxílios previstos em edital, ultrapassa R$ 6 mil mensais.
O edital já está disponível e pode ser acessado pelos interessados por meio dos canais oficiais da Agência e do Diário Oficial, onde constam todas as informações sobre regras, prazos e forma de inscrição. O documento também está nesta matéria no link tal para facilitar o acesso da população.
Confira o link do edital:http:// https://processoseletivo.portovelho.ro.gov.br
Comentários
Seja o primeiro a comentar!