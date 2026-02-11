Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão em Machadinho

Publicada em 11/02/2026 às 08h50
A Polícia Civil do Estado de Rondônia cumpriu, na manhã desta terça-feira (10), um mandado de busca e apreensão na residência de um homem investigado pelos crimes de ameaça, lesão corporal e perturbação do sossego.
A medida judicial é resultado de investigação relacionada a um fato ocorrido no mês de janeiro, quando o suspeito teria se envolvido em um desentendimento com um vizinho após reclamações sobre som em volume excessivo. Conforme apurado, durante a discussão, o investigado teria agredido a vítima e, supostamente, utilizado uma arma de fogo para intimidar os envolvidos.
O mandado teve como objetivo a coleta de provas que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos e o fortalecimento do inquérito policial.
As investigações seguem sob a responsabilidade da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Machadinho D’Oeste.
A Polícia Civil de Rondônia reforça seu compromisso com a manutenção da ordem pública e da convivência harmoniosa entre os cidadãos, destacando a importância do respeito às normas legais e da denúncia de condutas ilícitas, que podem ser realizadas de forma anônima pelos canais oficiais da instituição.
