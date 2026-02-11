Vilhena conquista Selo Ouro Nacional de Alfabetização e se destaca entre os municípios de Rondônia

Publicada em 11/02/2026 às 08h52
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), conquistou o Selo Ouro do Programa Nacional Criança Alfabetizada, reconhecimento concedido pelo Ministério da Educação (MEC) às redes públicas de ensino que se destacam na garantia da alfabetização das crianças em idade adequada.
Nesta 2ª edição do Selo Nacional Criança Alfabetizada/2025, Vilhena foi uma das 24 cidades de Rondônia reconhecidas com a categoria “Ouro”, entre os municípios do estado que alcançaram os melhores resultados no processo de avaliação. Ao todo, na edição atual, 49 municípios e o Estado de Rondônia participaram do processo, sendo que 98% dos entes foram contemplados em alguma das categorias (Bronze, Prata ou Ouro).
Entre os principais municípios de Rondônia, Vilhena obteve o melhor desempenho na 2ª edição do Selo Nacional Criança Alfabetizada, alcançando 130 pontos e liderando o ranking entre as maiores cidades do estado reconhecidas com o Selo Ouro. Na sequência aparece Cacoal, com 125 pontos, também na categoria máxima da certificação. Já Ariquemes, Ji-Paraná e Porto Velho não figuram entre os municípios contemplados com o Selo Ouro nesta edição, o que reforça o destaque de Vilhena no cenário estadual.
A certificação integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), política pública federal que visa assegurar que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental e recuperar aprendizagens comprometidas pela pandemia, em regime de colaboração entre União, estados, Distrito Federal e municípios.
O Selo Ouro representa o reconhecimento do esforço e da qualidade das ações promovidas pelo município na formação inicial dos estudantes. A conquista reflete o trabalho integrado de planejamento pedagógico, formação continuada de professores, acompanhamento sistemático da aprendizagem e adoção de boas práticas que contribuíram para elevar os índices de alfabetização na rede municipal.
Para a Secretaria Municipal de Educação, o reconhecimento nacional é resultado de um trabalho contínuo e articulado. “A conquista do Selo Ouro demonstra que Vilhena está no caminho certo ao priorizar a alfabetização na idade adequada. É fruto do empenho dos professores, gestores escolares, equipes pedagógicas e do compromisso da administração municipal com políticas públicas eficazes na educação básica”, destacou a pasta.
