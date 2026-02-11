Suspeito baleado foge após receber atendimento médico em Porto Velho

Publicada em 11/02/2026 às 08h50
Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite de terça-feira na Estrada do Canil, bairro Nacional, na Zona Norte de Porto Velho. A vítima foi um homem conhecido pelo vulgo “Canela”, apontado pelas autoridades como elemento de alta periculosidade e que estaria com mandado de prisão em aberto.
De acordo com informações apuradas, “Canela” transitava pela via quando foi surpreendido por dois suspeitos que chegaram ao local em uma motocicleta. O carona teria efetuado vários disparos em direção à vítima. Durante a ação criminosa, o homem foi atingido na mão. Após o ataque, os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado.
Mesmo ferido, “Canela” foi socorrido por populares e levado às pressas para a Policlínica Ana Adelaide. A Polícia Militar foi acionada e recebeu a informação de que o baleado possuía mandado de prisão, além de ser o principal suspeito de ter atentado contra a vida de um jovem que foi alvejado na cabeça no último final de semana, no bairro São Sebastião, também na Zona Norte da capital.
Ao chegarem à unidade de saúde, os policiais foram informados de que o homem já havia recebido atendimento médico e, antes da chegada da guarnição, fugiu do local na garupa de uma motocicleta, tomando destino ignorado.
A Polícia Militar realizou buscas na região, mas até o momento ele não foi localizado. O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV), que apura tanto a tentativa de homicídio desta terça-feira quanto a possível ligação da vítima com o atentado ocorrido dias antes.
As autoridades seguem em diligências para localizar o foragido e identificar os autores dos disparos.
