Publicada em 10/02/2026 às 15h10
O Campeonato Rondoniense 2026 terá mais um confronto programado para a próxima quarta-feira, 11 de fevereiro, quando Guaporé Futebol Clube e Barcelona Futebol Clube se enfrentam em partida prevista para o período noturno. O duelo será disputado no Estádio Cassolão, em Rolim de Moura, com início marcado para as 19h30.
A partida integra a agenda oficial da competição estadual e coloca frente a frente duas equipes que seguem em campanha no Rondoniense. O jogo será realizado em solo rolimourense, onde o Guaporé atua como mandante, utilizando o Cassolão como palco do confronto.
A expectativa é de presença do público local, uma vez que a mobilização da torcida é apontada como fator relevante para o desempenho da equipe anfitriã ao longo do campeonato. O compromisso faz parte da sequência de jogos do Estadual de 2026, que reúne clubes de diferentes regiões de Rondônia.
O confronto entre Guaporé e Barcelona FC ocorre em meio à programação regular do Campeonato Rondoniense, competição que segue movimentando o calendário do futebol profissional no estado.
